Mann in Berlin auf offener Straße erschossen

02.12.2018, 08:26 Uhr | dpa

Foto: Julian Stähle (Quelle: dpa)

Ein Mann ist in Berlin-Charlottenburg auf offener Straße erschossen worden. "Der Tatort liegt in der Rückertstraße", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Fachleute sicherten dort am Samstagabend Spuren. "Die Hintergründe sind noch völlig unklar", sagte der Sprecher weiter. Eine Mordkommission ermittelt.