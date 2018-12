Nottensdorf

Obdachlosenunterkunft in Flammen: 150 000 Euro Schaden

02.12.2018, 08:50 Uhr | dpa

Ein Feuer in einer niedersächsischen Obdachlosenunterkunft hat einen Schaden von etwa 150 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses in Nottensdorf, als die Feuerwehr eintraf. Die Bewohner - drei Männer - konnten am Samstagmittag ins Freie flüchten. Sie blieben unverletzt. Ein 18 Jahre alter Bewohner wurde kurz darauf festgenommen. Der junge Mann könnte den Brand verursacht haben.