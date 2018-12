Nordhorn

Ethanol-Ofen explodiert in Wohnung: 34-Jähriger verletzt

02.12.2018, 10:39 Uhr | dpa

Bei der Explosion eines Ethanol-Ofens ist ein 34-jähriger Mann in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Mann wollte den Ofen am Samstagabend in seiner Wohnung mit Ethanol nachbefüllen, als es zu der Explosion kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 34-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mann in der Wohnung blieb unverletzt. Durch die Explosion zerbarsten die Fensterscheiben der Wohnung, sie ist nach dem Unglück unbewohnbar. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht beschädigt.