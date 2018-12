Berlin

Auch in Thüringer machen Arbeitnehmer immer mehr Überstunden

02.12.2018, 10:59 Uhr | dpa

Die Zahl der Überstunden in Thüringen hat im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht. Mehr als 26,8 Millionen Stunden über der eigentlichen Arbeitszeit packten die Thüringer in den Betrieben, Büros und Co. mit an. Im Jahr davor waren es noch rund 20,1 Millionen Überstunden gewesen.

Die Zahlen gehen aus einer jüngst veröffentlichten Antwort des Bundestags auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor und basieren auf Ergebnissen des Mikrozensus des Statistischen Bundesamts. Gut 11,8 Millionen der von Thüringern im vergangenen Jahr geleisteten Überstunden wurden demnach nicht bezahlt - ebenfalls ein Anstieg von rund 8,7 Millionen unbezahlten Überstunden.

Die Zahlen entsprechen auch dem bundesweiten Trend: 2017 häuften Beschäftigte in ganz Deutschland der Antwort zufolge deutlich mehr Überstunden an als im Jahr davor.