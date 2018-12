Halle (Saale)

Schau in Halle soll Kindern die Globalisierung erklären

02.12.2018, 12:27 Uhr | dpa

Eine neue Ausstellung in Halle soll Kindern und Jugendlichen die Zusammenhänge der Globalisierung erklären. Die Franckeschen Stiftungen nutzen dabei ein Konzept, das Museen aus Berlin, Neu-Ulm, Wien und Graz entwickelt haben. Die Schau mit dem Titel "hotel global" sei am Sonntag eröffnet worden, sagte eine Sprecherin der Franckeschen Stiftungen. Die Ausstellung soll beleuchten, was die weltweiten Verflechtungen von Geld-, Waren- und Informationsflüssen für Kinder und Jugendliche bedeuten.

Schirmherrin des Projekts ist die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. "Globalisierung gibt vielen Menschen eine Chance, aber sie kann auch viele Probleme mit sich bringen", sagte sie laut Mitteilung in einer Videobotschaft. Kinder sollten sehen, dass sie Teil dieser globalisierten Welt sind und durch ihr Verhalten etwas verändern können.

Die sieben Ausstellungsräume sind dafür als Hotelzimmer gestaltet, in denen die Besucher interaktiv auf Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft treffen. So lernen die Gäste unter anderem den Kapitän eines Containerschiffs kennen, der viel über den weltweiten Warenaustausch berichten kann. Die Ausstellung "hotel global" ist bis zum 11. August 2019 im Historischen Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen zu sehen.