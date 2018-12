Hansestadt Havelberg

Angler kentern auf der Havel

02.12.2018, 12:48 Uhr | dpa

Beim Angeln auf der Havel sind zwei junge Männer in Havelberg mit ihrem Boot gekentert. Das Schiff sei von Wellen erfasst worden, die 20 und 22 Jahre alten Angler landeten am Samstag im kalten Wasser des Flusses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Verunglückten gelang es, ans Ufer zu schwimmen und ihr gekentertes Boot aus dem Wasser zu ziehen. Der 22-Jährige kam wegen einer Unterkühlung vorübergehend in ein Krankenhaus.