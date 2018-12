Köln

55-Jähriger stirbt nach Streit mit seinem Nachbarn

02.12.2018, 12:48 Uhr | dpa

Nach einer handfesten Auseinandersetzung mit seinem 49 Jahre alten Nachbarn ist ein 55 Jahre alter Mann gestorben. Die beiden Männer hätten sich am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Dünnwald aus einem bislang unbekannten Grund gestritten, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der 55-Jährige hätte schwere Verletzungen erlitten und sei noch vor Ort gestorben. Die Polizei nahm den Nachbarn vorläufig fest. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler der Mordkommission aus den Ergebnissen der Obduktion, sagte eine Sprecherin der Polizei.