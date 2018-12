Berlin

Angriff mit Steinen und Flaschen an Straßenbahnstation

02.12.2018, 13:40 Uhr | dpa

Mit Steinen und Flaschen haben bis zu zehn Angreifer sechs Menschen in Berlin-Marzahn attackiert. Beide Gruppen trafen am Samstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle an der Landsberger Allee, Ecke Rhinstraße aufeinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es seien überwiegend Männer beteiligt gewesen. Die größere Gruppe soll nach Zeugenangaben Steine und Flaschen geworfen haben. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt. Zwei 16-Jährige und ein 21-Jähriger wurden verletzt und mussten ambulant in einer Klinik versorgt werden. Die Hintergründe waren nach Polizeiangaben zunächst noch unklar.