Hamburg

Unbekannte überfallen Tankstelle und drohen mit Messern

02.12.2018, 13:42 Uhr | dpa

Zwei unbekannte Täter haben in Hamburg-Lohbrügge eine Tankstelle überfallen und zwei Menschen mit Messern bedroht. Die beiden maskierten Täter betraten am Freitagabend die Tankstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während einer der Täter den 48-jährigen Inhaber mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte, bedrohte der zweite Mann eine 75-jährige Frau, die sich in der Tankstelle aufhielt. Nachdem die beiden Täter einen geringen Geldbetrag erbeutet hatten, flohen sie zu Fuß. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.