Neuhof

Gas soll aus Güterwagen umgepumpt und abgebrannt werden

02.12.2018, 13:53 Uhr | dpa

Das Gas aus dem in Osthessen verunglückten Güterwagen soll schneller als erwartet entsorgt werden. Noch am Sonntag wollen Spezialisten das Methylchlorid aus dem Kesselwagen in einen anderen Tank umpumpen. Der Rest soll abgelassen und kontrolliert abgebrannt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei Kassel sagte.

Die Bevölkerung muss ihre Häuser zunächst nicht verlassen. Der Bahnhof bleibt aus Sicherheitsgründen aber weiter gesperrt. Die Arbeiten sollen gegen 16 Uhr beginnen und bis zu zehn Stunden dauern. Danach soll der havarierte Wagen geborgen werden.

Am Freitagmittag war der Triebwagen eines Güterzugs beim Rangieren im Bahnhof Neuhof mit einem anderen Güterzug zusammengeprallt. Dadurch wurde der Kesselwagen aus den Gleisen gehoben. Methylchlorid ist ein Gefahrstoff, der das Zentralnervensystem stören kann.