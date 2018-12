Nürnberg

19-Jähriger schießt auf Dach von Polizeiwache um sich

02.12.2018, 14:14 Uhr | dpa

Offenbar von Drogen berauscht ist ein 19-Jähriger auf das Dach einer Nürnberger Polizeiwache geklettert und hat dort mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft geschossen. Zeugen beobachteten den Mann und riefen die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. In der Wache arbeiteten am frühen Samstagmorgen keine Polizisten, wie ein Sprecher sagte. Als Einsatzkräfte von einer anderen Inspektion eintrafen, war der 19-Jährige bereits von dem rund sieben Meter hohen Gebäude zurück auf den Boden geklettert. Er wurde vorläufig festgenommen.