Hamburg

Seyran Ateş und Reporter ohne Grenzen erhalten Dönhoff-Preis

02.12.2018, 14:22 Uhr | dpa

Die Berliner Anwältin und Moschee-Gründerin Seyran Ateş ist mit dem diesjährigen Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet worden. "Seyran Ateş ist eine streitbare Frau, eine Kämpferin. Sie bezieht Position. Das ist oft unbequem und außerordentlich gefährlich", sagte Ex-Bundespräsident Christian Wulff am Sonntag in seiner Laudatio im Hamburger Schauspielhaus. Ateş hatte im Sommer 2017 die liberale Ibn-Rushd-Goethe Moschee ins Leben gerufen, in der Männer und Frauen gemeinsam beten. Dafür wird die 55-Jährige unter anderem von fundamentalistischen Muslimen regelmäßig bedroht.

Der Förderpreis ging an Reporter ohne Grenzen - eine Organisation, die sich weltweit für bedrohte und verfolgte Journalisten einsetzt. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 20 000 Euro dotiert. Die Wochenzeitung "Die Zeit", die "Zeit"-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie die Dönhoff-Stiftung in Hamburg verliehen den Preis in diesem Jahr zum 16. Mal - in Erinnerung an die Publizistin Marion Dönhoff (1909-2002).