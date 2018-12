Meppen

3:0 gegen Fortuna Köln: SV Meppen beendet Negativserie

02.12.2018, 15:32 Uhr | dpa

Der SV Meppen hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga beendet. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewannen die Emsländer am Sonntag mit 3:0 (2:0) gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten Fortuna Köln und verbesserten sich dadurch vom vorletzten auf den drittletzten Platz der Tabelle. Vor 6200 Zuschauern trafen Nico Brandenburger per Eigentor (22.), Marius Kleinsorge (38.) und Nick Proschwitz (75.) für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart. Die Meppener verkürzten durch diesen Sieg ihren Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze auf zwei Punkte.