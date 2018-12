Duisburg

Sieg in Duisburg: Kiel schafft Anschluss an Spitzenplätze

02.12.2018, 15:45 Uhr | dpa

Mit dem 4:0 (0:0) beim MSV Duisburg hat Holstein Kiel am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei 24 Punkten den Anschluss an die Spitzenpositionen hergestellt. Nach den Treffern von Kingsley Schindler in der 56. Minute, Janni Serra (60./77.) und Jae Sung Lee (89.) ist Kiel seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Für die abstiegsbedrohten Gastgeber war das 0:4 die sechste Saison-Heimniederlage. Mit 13 Zählern belegt der MSV weiter Tabellenrang 15.

Kiel hatte am Sonntag schon in den ersten 45 Minuten die besseren Möglichkeiten. Schindler traf vor 12 320 Zuschauern in der 28. Minute den Außenpfosten und sechs Minuten später das Außennetz. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff vergab Serra eine vielversprechende Kopfballchance. In der 21. Minute protestierten die Duisburger, nachdem Kiels Jonas Meffert den Ball im Strafraum an den Oberarm bekommen hatte. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Florian Badstübner blieb aber aus.