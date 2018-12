München

Kardinal Marx: Christen müssen sich für Europa einsetzen

02.12.2018, 16:00 Uhr | dpa

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat Christen in Deutschland dazu aufgerufen, sich für Europa einzusetzen. "Die Christen müssen auch etwas tun für Europa. Sie sollten eigentlich engagiert auftreten", sagte der Erzbischof von München und Freising am Sonntag bei einer Demonstration der pro-europäischen Bürgerbewegung "Pulse of Europe" in München. Erneut warnte Marx vor nationalistischen Tendenzen in Europa. "Nationalismus, das bedeutet Krieg", sagte er. Das dürfe nicht sein in Europa. Mit Blick auf die "eher beunruhigende" Situation auf der Welt ist Marx der Meinung: "Wir haben als Europäer den Auftrag, ein Zeichen zu setzen für die ganze Welt."