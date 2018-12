Suhl

Auftakt zum Adventsgeschäft: Luft nach oben im Einzelhandel

02.12.2018, 17:38 Uhr | dpa

In gleich mehreren Thüringer Städten haben Geschäfte am Sonntag ihre Türen für Weihnachtseinkäufe geöffnet. Unter anderem in Suhl und Eisenach tummelten sich Kunden vom Mittag bis zum Abend des ersten Advents in den Innenstädten. "Bisher waren noch nicht ganz so viele Menschen zum Einkaufen unterwegs wie erwartet", sagte Knut Bernsen, Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Thüringen am Sonntag über das Weihnachtsgeschäft. Er sei trotzdem optimistisch, dass das anvisierte Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresumsatz erreicht werde.

Den verhaltenen Start in die Saison führte er auch auf die Witterung zurück. "Regen und warmes Wetter sind für das Weihnachtsgeschäft nicht ganz so zuträglich - vor allem nicht für den Verkauf von Winterbekleidung", sagte Bernsen. Neben Geld- und Gutscheingeschenken stünden nach wie vor Bücher und Kosmetik hoch im Kurs als Präsente unterm Weihnachtsbaum.

In Thüringen gibt es klare rechtliche Regeln darüber, wann Einzelhändler ihre Geschäfte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen - im Dezember ist das dem Gesetz nach nur am ersten oder zweiten Advent erlaubt. Ende kommender Woche sollen dann unter anderem in Erfurt die Läden Geschenke und mehr verkaufen.