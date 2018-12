Niederstetten

Vier Schwerverletzte bei missglücktem Abbiegemanöver

02.12.2018, 17:43 Uhr | dpa

Weil er beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersah, hat ein 19-Jähriger einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Unter den Opfern war am Sonntag ein drei Jahre altes Kind, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige war in Niederstetten nahe der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern gegen den Wagen einer 45-Jährigen gestoßen. Der 19-Jährige wurde im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte mussten ihn befreien, bevor ihn ein Hubschrauber in eine Würzburger Klinik flog. Sein 16 Jahre alter Beifahrer sowie die Autofahrerin und das Kind in ihrem Auto kamen in ein anderes Krankenhaus.