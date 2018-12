Berlin

Nachwuchssuche via Youtube: Polizei-Auszubildende erzählt

02.12.2018, 17:49 Uhr | dpa

Sie kündigt "exklusive Einblicke" in Kleiderkammer und Schießlehrgang an: Eine Auszubildende der Berliner Polizei informiert ab sofort bei der Videoplattform Youtube regelmäßig über ihren Alltag. Auf dem offiziellen Kanal der Behörde sprach die 29-Jährige zum Start des Formats "Einfach Helena" am Sonntag über den Reiz des Berufs. "Ich kann euch sagen, es wird keinen Tag geben, der euch langweilen wird." Die Reihe beginnt passend zum Bewerbungsstart Anfang Dezember: Laut Polizei sollen zum Herbst 2019 mehrere Hundert Plätze im mittleren und gehobenen Dienst besetzt werden. Die Berliner Behörde hatte in den vergangenen Jahren große Schwierigkeiten, genug Nachwuchs zu finden.