Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei in Witten

02.12.2018, 18:44 Uhr | dpa

Zwei streitende Männer haben in Witten in aller Öffentlichkeit mit Messern aufeinander eingestochen. Ein 43-Jähriger erlitt dabei am ersten Adventssonntag so schwere Verletzungen im Gesicht und am Hals, dass sein Leben möglicherweise in Gefahr ist. Sein 27 Jahre alter Kontrahent wurde nach der ambulanten Behandlung seiner Beinverletzung noch im Krankenhaus festgenommen. In welchem Verhältnis die beiden stehen und worüber sie sich gestritten hatten, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt nun die Hintergründe der Tat.