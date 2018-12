Mainz

Schneller Apothekenzugang: Erste digitale Rezeptsammelstelle

03.12.2018, 01:36 Uhr | dpa

Damit Patienten in ländlichen Regionen schneller an ihre Medikamente kommen können, geht in Rheinland-Pfalz die erste digitale Rezeptsammelstelle in Betrieb. Das Gerät wird heute im Hunsrückort Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) freigeschaltet. Der Automat scannt das Rezept beim Einführen und überträgt es direkt an die Apotheke. "Das spart Zeit und Wege", sagt der Sprecher des Landes-Apothekerverbandes, Frank Eickmann. Medikamente könnten sofort bestellt und in der Regel noch am selben Tag an Patienten ausgefahren werden.

Das Terminal in Longkamp ist bundesweit das fünfte. Andere digitale Rezeptsammelstellen gibt es im Saarland, in Baden-Württemberg und in Sachsen. Sie sollen nach und nach die bisherigen Rezeptsammelstellen in Form von Briefkästen ablösen, die es seit vielen Jahren gibt.