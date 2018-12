Flensburg

Schwerer Raub: Prozess gegen zwei mutmaßliche Bankräuber

03.12.2018, 01:38 Uhr | dpa

Am Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer, die eine Bank in Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) überfallen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den zwei heute 30 und 24 Jahre alten Flensburgern vor, im Februar gemeinsam einen schweren Raub begangen zu haben. Der ältere Angeklagte soll demnach in einem Auto vor der Bankfiliale gewartet haben. Der Jüngere soll die Bank betreten und mit vorgehaltener, geladener Schreckschusspistole rund 19 000 Euro erbeutet haben. In der Bank befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls drei Bankangestellte, wie es in einer nach der Tat verschickten Polizeimeldung heißt. Es wurde niemand verletzt.