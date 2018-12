Stuttgart

Nazijäger-Stelle in Ludwigsburg feiert 60-jähriges Bestehen

03.12.2018, 02:01 Uhr | dpa

Vor 60 Jahren nahmen die Nazijäger der Zentralstelle von Ludwigsburg ihre Arbeit auf - heute soll das mit einem Festakt im Ludwigsburger Schloss gefeiert werden. Justizminister Guido Wolf (CDU) und Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, wollen zu dem Anlass Reden halten. Am 1. Dezember 1958 nahm die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen ihre Arbeit auf. Auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende sammelt sie weltweit Beweismaterial zu NS-Morden, um Strafverfahren gegen die Beteiligten vorzubereiten. Nach wie vor gibt sie rund 30 Verfahren an die zuständigen Staatsanwaltschaften etwa am Wohnort des Verdächtigen ab, wie Behördenchef Jens Rommel der Deutschen Presse-Agentur sagte.