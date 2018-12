Magdeburg

Mehr Wölfe im Land? Neues Monitoring wird vorgestellt

03.12.2018, 03:06 Uhr | dpa

Ein Wolf steht in einem Wisentgehege. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Das Umweltministerium gibt heute neue Zahlen zur Entwicklung der Wolfspopulation in Sachsen-Anhalt bekannt. Zuletzt waren elf Wolfsrudel im Land gezählt worden, dazu zwei grenzüberschreitende Rudel. Insgesamt waren demnach 81 Wölfe in Sachsen-Anhalt unterwegs. In ganz Deutschland leben den jüngsten Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) vom 22. November zufolge 73 Rudel. Die Angaben beziehen sich auf das Monitoringjahr 2017/2018, für das nun auch Sachsen-Anhalt aktuelle Zahlen vorstellt. Der Umgang mit dem Wolf wird immer wieder emotional diskutiert. Nutztierhalter sehen die Raubtiere als Bedrohung für ihre Herden.