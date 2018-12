Berlin

Simon Rattle wird mit Berliner Verdienstorden geehrt

03.12.2018, 04:01 Uhr | dpa

Der frühere Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, wird mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird dem Briten heute in seinem Amtszimmer den Orden verleihen. Rattle habe die Philharmoniker weiterentwickelt und zu vielen Erfolgen geführt, erklärte Müller. Gemeinsam mit dem Orchester habe Rattle die Stadt Berlin in aller Welt vertreten. Der Dirigent hatte nach 15 Jahren Ende der vergangenen Spielzeit seinen Posten bei den Philharmonikern aufgegeben. Er ist jetzt Chefdirigent des London Symphony Orchestra, hat aber weiterhin seinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Derzeit leitet er an der Staatsoper die Neuproduktion der Barockoper "Hippolyte et Aricie".