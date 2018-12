Wuppertal

Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen wegen Bayer-Demo

03.12.2018, 07:18 Uhr | dpa

Wegen der geplanten Demonstration der Bayer-Beschäftigten erwartet die Polizei in Wuppertal am Montagmittag Verkehrsbehinderungen. Es sei definitiv mit Staus in der Stadt zu rechnen, sagte eine Sprecherin am Morgen. Die Polizei rechnet damit, dass rund 1000 Bayer-Mitarbeiter ab 12.30 Uhr unter anderem über die viel befahrene B228 in Richtung der Bayer-Sporthalle laufen. Während der Demonstration soll auch die B7 zwischen Varresbeck und Rutenbecker Weg zeitweise gesperrt werden, wie die Stadtwerke mitteilten. Dadurch würden auch die Ersatzbusse für die Schwebebahn behindert.

Vor einigen Tagen hatte der Bayer-Konzern bekanntgegeben, dass er einen massiven Arbeitsplatzabbau plant. Der Betriebsrat des Standortes Wuppertal mit mehr als 3000 Mitarbeitern hat für Mittag zur Demonstration aufgerufen.