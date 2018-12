Hermsdorf

Sattelzug mit 32 Paletten Alkohol gestohlen

03.12.2018, 08:40 Uhr | dpa

In einem Gewerbegebiet in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Sattelzug mit 32 Paletten Alkohol gestohlen worden. Der Fahrer stellte den Laster am Wochenende in der Nähe der Autobahn 9 ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er am Sonntagabend losfahren wollte, war der Sattelzug samt seiner alkoholischen Ladung jedoch weg. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 000 Euro.