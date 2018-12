Hannover

Stromausfall am Bahnhof Hannover: Züge fahren wieder normal

03.12.2018, 09:06 Uhr | dpa

Nach dem Stromausfall am Hauptbahnhof Hannover am Sonntag läuft der Bahn-Betrieb zu Wochenbeginn wieder weitgehend normal. Die Störung sei am Sonntag um 17.50 Uhr beendet worden und habe am Morgen danach keine Auswirkungen mehr gehabt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Hamburg. Einige S-Bahnen nach Hannover fielen am Morgen allerdings aus oder waren etwas verspätet. Am Sonntag war wegen einer Oberleitungsstörung zeitweise der gesamte Zugverkehr am Hauptbahnhof ausgefallen. Ursache war ein Stromausfall.