Berlin

80-Jähriger in Neukölln angefahren und schwer verletzt

03.12.2018, 10:41 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann von einem Auto erfasst, als er am Sonntagabend die Neuköllner Straße überquerte. Der 80-Jährige war demnach einer Gruppe mit größerem Abstand gefolgt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.