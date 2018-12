Hamburg

St.-Pauli-Trainer Kauczinski: Spielsystem kein Allheilmittel

03.12.2018, 10:55 Uhr | dpa

Trainer Markus Kauczinski vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli sieht in einem bestimmten Spielsystem "nie ein Allheilmittel". "Es geht darum, was die Mannschaft gerade braucht", sagte der Coach dem "Kicker" (Montag). Nach dem Abwärtstrend des FC St. Pauli zu Saisonbeginn habe er die Spielweise vereinfacht, "um die Wahrscheinlichkeit für Erfolgserlebnisse zu erhöhen". Im Saisonverlauf hat Kausczinski die Erkenntnis gewonnen, "dass Kombinationsfußball das ist, was wir am besten können".

Dass sein Vertrag nur um ein Jahr verlängert wurde, empfindet er nicht als negativ. "Bei Misserfolg schützt mich auch ein Zweijahresvertrag nicht", sagte Kauczinski. "Ich habe hier jetzt das Gefühl, dass es etwas Langfristiges werden kann. Ich mag die Fans, mag den Verein, freue mich auf jeden Arbeitstag."