Dresden

Behindertenbeauftragter verleiht Inklusionspreis 2018

03.12.2018, 11:02 Uhr | dpa

Der Behindertenbeauftragte der sächsischen Staatsregierung hat am Montag den Inklusionspreis 2018 verliehen. Es gehe darum, den Weg in eine Gesellschaft zu verdeutlichen, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben, lernen, wohnen und arbeiten, sagte der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Stephan Pöhler, bei der Preisverleihung in Dresden.

Ausgezeichnet wurden die "Elterninitiative Unmöglich. Aber machbar", die Unterricht für blinde Kinder organisiert, der Dresdner Verein "Jetzt entscheide ich", der ein Fahrrad gekauft hatte, auf dem Rollstühle mitgenommen werden können, und das "Traumkonzert", bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen musizieren.

Sonderpreise gingen an den Direktor und Geschäftsführer des Sächsischen Epilepsiezentrums Radeberg, Martin Wallmann, und an den Verein "Mittendrin in Markleeberg Projektarbeiten von und für Menschen mit Behinderungen Wohnverbund "Katharina von Bora" Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V.".

Insgesamt hatten sich 28 Vereine, Einrichtungen, Initiativen und Organisationen in diesem Jahr um den Inklusionspreis beworben. Er wird alle zwei Jahre verliehen. Die Gewinner erhalten jeweils 1000 Euro.