Bundespreise für Mathe-Asse aus Rostock und Greifswald

03.12.2018, 11:13 Uhr | dpa

Zwei Mathe-Asse aus Rostock und Greifswald haben beim Bundeswettbewerb Mathematik erste Preise errungen. Tim Lichtnau (Greifswald) und Jonas Walter (Rostock) bewiesen ihre Fähigkeiten in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs, bei dem Aufgaben zuhause zu lösen waren, wie das Talentförderzentrum Bildung und Begabung am Montag in Bonn mitteilte.

Lichtnau habe sich damit für das Bundesfinale im Februar in Hofgeismar (Hessen) qualifiziert. In einem Gespräch mit erfahrenen Mathematikern müsse er dann seine Fähigkeiten erneut beweisen. Wer in diesem Kolloquium überzeuge, habe gute Chancen auf den Bundessieg und damit auf ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Walter habe bereits 2016 die dritte Runde erfolgreich absolviert und stehe deshalb bereits als Bundessieger fest.

Am Bundeswettbewerb Mathematik haben sich den Angaben zufolge in diesem Jahr 1370 Schüler aus ganz Deutschland beteiligt. Acht davon kommen aus Mecklenburg-Vorpommern.