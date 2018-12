Halle (Saale)

Tiefbau mit höchstem Umsatz pro Beschäftigtem in der Branche

03.12.2018, 11:21 Uhr | dpa

Arbeiten an einer Abwasseranlage in Halle. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

In keiner Baubranche in Sachsen-Anhalt machen die Betriebe pro Beschäftigtem so viel Umsatz wie im Tiefbau. Im Schnitt kamen auf jeden Mitarbeiter in diesem Bausegment im Juni dieses Jahres knapp 13 300 Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das waren knapp 1900 Euro mehr als das gesamte Bauhauptgewerbe pro Beschäftigtem umsetzte.

Damit war der Tiefbau der produktivste Teilbereich der boomenden Branche. Im Hochbau erwirtschafteten die Unternehmen 12 470 Euro pro Mitarbeiter. Im Bereich der Bauvorbereitung samt Abriss waren es 8910 Euro. Insgesamt setzten die rund 2700 Betriebe im Bauhauptgewerbe in Sachsen-Anhalt rund 11 390 Euro pro Beschäftigtem um, wie die Statistiker weiter mitteilten.