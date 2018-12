Schwerin

Wieder mehr Verkehrstote in Mecklenburg-Vorpommern

03.12.2018, 12:04 Uhr | dpa

Für Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Hoffnung auf einen weiteren Rückgang der tödlichen Verkehrsunfälle im Land zerschlagen. Wie das Innenministerium am Montag in Schwerin bestätigte, erreichte die Zahl der Verkehrstoten bereits Anfang Dezember das Niveau des gesamten Jahres 2017. Im Vorjahr waren 79 Menschen auf den Straßen des Landes ums Leben gekommen - ein historischer Tiefstand. Jüngstes Opfer ist ein 23 Jahre alter Mann. Er war laut Polizei am frühen Samstagmorgen als Beifahrer in einem voll besetzten Auto auf der Insel Rügen unterwegs. Der Wagen kam den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 96 von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.