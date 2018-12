Hamburg

Am Michel attackierter Mann noch in Lebensgefahr

03.12.2018, 12:21 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Angriff auf zwei Männer nahe des Hamburger Michels schwebt einer von ihnen weiter in Lebensgefahr. Der Zustand des 44-Jährigen sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Unterdessen habe sich die Autofahrerin, für die die beiden Männer sich eingesetzt hatten, bei der Polizei gemeldet. Die Frau soll am frühen Samstagmorgen an einer roten Ampel gehalten haben, als sie von den Tätern aus einem anderen Wagen heraus verbal belästigt wurde. Der 44-Jährige und sein 36 Jahre alter Begleiter sprachen die beiden Männer im Auto an und forderten sie auf, dies zu unterlassen. Daraufhin waren diese ausgestiegen, hatten den 36-Jährigen und seinen 44 Jahre alten Kollegen schwer verletzt. Die Täter flüchteten anschließend.