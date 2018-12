Schwerin

Bewährungsstrafe im Prozess um Drogen-Plantagen

03.12.2018, 12:30 Uhr | dpa

Wegen Beihilfe zum Drogenhandel in einem minder schweren Fall hat das Landgericht Schwerin einen 30 Jahre alten Mann zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es bei der Urteilsverkündung am Montag als erwiesen an, dass der Angeklagte 2013 als Strohmann für zwei Drogenhändler ein Haus kaufte, in dem diese dann eine Cannabis-Plantage einrichteten. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf. Seine Verteidiger kündigten an, das Urteil anzufechten. Vier weitere Angeklagte im Alter zwischen 34 und 70 Jahren wurden freigesprochen. Zuvor waren in der gleichen Sache bereits zehn Personen zu Strafen zwischen sechs Monaten Haft auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.