Haldensleben

Polizei nimmt Handyräuber fest

03.12.2018, 12:34 Uhr | dpa

Der Polizei in der Börde ist ein mutmaßlicher Handyräuber ins Netz gegangen. Die Beamten nahmen einen 18-jährigen Beschuldigten in seiner Wohnung fest und entdeckten dort auch das Diebesgut, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Der junge Mann soll am Samstag zwei 19-Jährige in einer Wohnung in Oschersleben geschlagen und ihnen die Handys gestohlen haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts einer Raubstraftat und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.