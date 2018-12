Hamburg

Hamburger sollen auch in S-Bahnen kostenfreies WLAN bekommen

03.12.2018, 12:44 Uhr | dpa

In Bussen und auf U-Bahnhöfen ist kostenfreier Zugang zum Internet in Hamburg Standard; nun zieht auch die S-Bahn nach. 18 von 68 S-Bahnhöfen seien bereits mit WLAN-Zugängen ausgestattet, sagte Kay Uwe Arnecke, Chef der S-Bahn Hamburg, am Montag in der Hansestadt. Die restlichen sollen bis Herbst 2019 folgen. Damit können Fahrgäste in der Metropolregion Hamburg mit dem WLAN-Angebot von Mobyklick durchgängig online bleiben, auch wenn sie von der S-Bahn in den Bus wechseln oder von der U-Bahn in die S-Bahn. Die Hochbahn hatte bereits zu Beginn des Jahres ihre rund 1000 Busse mit WLAN-Zugängen ausgestattet und ist nun auch mit ihren 92 U-Bahn-Haltestellen fertig. Hochbahn, S-Bahn und der Netzanbieter wilhelm.tel aus Norderstedt haben in die Internet-Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs zusammen rund vier Millionen Euro investiert.