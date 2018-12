Haiger

Leiche in ausgebranntem Auto gefunden

03.12.2018, 13:34 Uhr | dpa

In einem ausgebrannten Auto in Mittelhessen ist eine Leiche entdeckt worden. Das Wrack sei am Samstag in einem Wald bei Haiger (Lahn-Dill-Kreis) gefunden worden, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Wagen sei offenbar von der Straße abgekommen, habe einen Baumstamm gestreift und Feuer gefangen. Der Insasse verbrannte demnach in seinem Fahrzeug. Nach den bisherigen Ermittlungen vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Toten um den 55 Jahre alten Autobesitzer handelt. Der Mann galt seit Donnerstag als vermisst. Für die weiteren Untersuchungen suchen die Beamten nun Zeugen.