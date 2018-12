Sonneberg

Unbekannter bestiehlt in Seniorenheim Mitarbeiter

03.12.2018, 13:41 Uhr | dpa

Ein Unbekannter ist in Sonneberg in ein Seniorenheim eingebrochen und hat aus dem Umkleideraum der Mitarbeiter Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte, verursachte er zudem einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Er habe sich am Sonntagabend offenbar noch während der Besuchszeit in das Heim geschlichen und in dem Raum im Keller des Hauses etwa 20 Spinde aufgebrochen. Der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Verdächtige mit kurzen, dunklen Haaren sei von einem Mitarbeiter gesehen worden, hieß es. Er soll ein schwarzes Sweatshirt mit gelber Aufschrift getragen und einen hellen Stoffbeutel bei sich gehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen.