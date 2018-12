Leipzig

Lotto-Spieler aus Sachsen gewinnt rund 15 Millionen Euro

03.12.2018, 13:47 Uhr | dpa

Ein Lottospieler aus dem Erzgebirge hat mehr als 15 Millionen Euro gewonnen. Wie Sachsenlotto am Montag mitteilte, knackte der Tipper am Samstag mit sechs Richtigen und der passenden Superzahl den gut gefüllten Jackpot. Der Gewinner habe sich bisher noch nicht in der Lottozentrale in Leipzig gemeldet. Er ist der fünfte Lotto-Millionär des Jahres in Sachsen. Der Gewinn ist zudem der höchste in der bisherigen Geschichte von Sachsenlotto.

Lotto-Chef Siegfried Schenek riet dem Gewinner, Ruhe zu bewahren und seinen Gewinn in der Zentrale in Leipzig anzumelden. "An erster Stelle steht gerade hier die Vertraulichkeit", erklärte Schenek. "15 Millionen Euro sind kein alltäglicher Gewinn." Nach Lotto-Angaben gibt es insgesamt 135 Lotto-Millionäre in Sachsen.