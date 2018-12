Niesky

Schneller zum Ziel: Neue Bahnstrecke in der Lausitz eröffnet

03.12.2018, 14:09 Uhr | dpa

Wichtiger Meilenstein für den Bahnverkehr in der Lausitz und in Richtung Polen: Nach acht Jahren Bauzeit können auf der sogenannten Niederschlesienmagistrale wieder Züge rollen. Mit einer Sonderfahrt und einem Festakt wurde das Mammut-Projekt zwischen Knappenrode bei Hoyerswerda und der polnischen Grenze bei Horka am Montag in Betrieb genommen. Die 55 Kilometer lange Strecke wurde für mehr als 500 Millionen Euro zweigleisig ausgebaut und bis zur Grenze elektrifiziert.

Vom Ausbau profitierten sowohl der europäische Güterverkehr als auch der Personenverkehr, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). "Die neue Zugstrecke ist ein wichtiger Meilenstein für die Infrastruktur der Zukunft in der Lausitz, dem weitere folgen müssen."

Der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn AG, Ronald Pofalla, hob vor allem die grenzüberschreitende Bedeutung der Strecke hervor. "Mit ihrer Inbetriebnahme erreichen wir einen wichtigen Lückenschluss im europäischen Verkehrskorridor zwischen Nordseehäfen und Wirtschaftszentren in Mittel- und Südosteuropa."

Deutschland und Polen hatten nach der EU-Osterweiterung den Ausbau der grenzüberschreitenden Schienenverbindungen vereinbart. Durch die neue Verbindung in der Lausitz soll es möglich werden, dass Container auf der Schiene innerhalb von fünf Tagen von den Seehäfen im Norden bis in die Ukraine gelangen können.

Die ersten Nahverkehrszüge rollen offiziell zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember im Zwei-Stunden-Takt. Die Fahrzeit zwischen Hoyerswerda und Görlitz verkürzte sich auf weniger als eine Stunde. Ausgelegt ist die Trasse für täglich 170 Züge, die auf Teilstücken bis zu 160 Kilometer pro Stunde fahren können.

Die wiedereröffnete Eisenbahnstrecke ist ein Teilstück der alten Fernverbindung zwischen Wroclaw (Breslau) und Magdeburg, deren Bau am 1. Dezember 1869 genehmigt wurde. Neben dem zweigleisigem Ausbau und der Elektrifizierung beinhaltete das Projekt den Bau oder Umbau von 31 Eisenbahn- und 4 Straßenbrücken, die Modernisierung von 33 Bahnübergängen, den Neubau von 5 elektronischen Stellwerken sowie die grenzüberschreitende Ausrüstung mit digitalem Zugfunk. Finanziert wurde es vom Bund, der EU und dem Freistaat Sachsen.

Wie viele Güterverkehrsunternehmen künftig auf der neuen Trasse unterwegs sein werden, steht noch nicht fest. "Bis zu 740 Meter lange Güterzüge können ohne technische Hindernisse grenzüberschreitend über diese Strecke rollen", sagte Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. "Dank modernster Technik wird der Schienengüterverkehr wettbewerbsfähiger."