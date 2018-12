Bruchhausen-Vilsen

Landwirt findet vermisste Geldbörse in Siloballen wieder

03.12.2018, 14:14 Uhr | dpa

Nach vier Monaten Suche hat ein junger Mann in Bruchhausen-Vilsen seine Geldbörse wiederbekommen. Ein Bauer entdeckte sie in einem seiner Siloballen. Sämtliche Papiere und Geldscheine seien gut erhalten, teilte die Polizei am Montag mit. Der junge Mann hatte der Polizei im August gemeldet, dass er sein Portemonnaie samt Führerschein, Personalausweis und Bargeld verloren hat. Im Sommer verpacken Bauern Wiesen- und Ackergras in Siloballen. Diese Silage ist als Grundfuttermittel für den Winter gedacht. Deshalb entdeckte der Landwirt die verschwundene Geldbörse wohl erst jetzt, als er seine Rinder aus dem Siloballen füttern wollte.