Erfurt

Thüringer verbrauchen weniger Wärmeenergie

03.12.2018, 15:17 Uhr | dpa

Die Thüringer haben 2017 weniger Wärmeenergie verbraucht als im Jahr zuvor. Wie das Landesamt für Statistik in Erfurt am Montag mitteilte, ging die von den Erzeugern abgegebene Wärmemenge verglichen mit dem Jahr zuvor um 3,2 Prozent auf 5314 Gigawattstunden zurück. Zum Vergleich: Bundesweit sank der Verbrauch um 0,4 Prozent.

Den Angaben zufolge kamen nach Abzug der Verluste durch das Versorgungsnetz 4655 Gigawattstunden bei Versorgungsunternehmen und Endverbrauchern an. Mit mehr als 41 Prozent haben die privaten Haushalte davon den größten Teil beansprucht. Fast 28 Prozent gingen an das Verarbeitende Gewerbe und weitere fast 31 Prozent an sonstige Verbraucher wie öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Schwimmbäder.

Zudem wird immer mehr Wärme aus Erneuerbarer Energie gewonnen. So ging der Anteil der Wärme aus Erdgas seit 2005 von mehr als 94 Prozent auf rund 76 Prozent zurück, der aus Erneuerbarer Energie stieg im gleichen Zeitraum von rund 6 auf fast 19 Prozent.