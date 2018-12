Füssen

Abgestürzt: Tourist schwer, Hund leicht verletzt

03.12.2018, 15:23 Uhr | dpa

Beim Versuch, seinen Hund zu retten, ist ein Tourist aus Frankreich in der Nähe von Schloss Hohenschwangau 25 Meter einen Hang hinabgestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann dabei am Morgen schwer verletzt, während der Hund nur eine leichte Kopfverletzung davontrug. Der Mann, der mit seiner Frau bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) unterwegs war, musste aus unwegsamem Gelände geborgen werden und kam mit schweren Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.