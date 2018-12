Ratingen

25 Ratinger Schüler mit Kohlenmonoxid-Vergiftung in Klinik

03.12.2018, 15:32 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in Ratingen eine größere Anzahl Schüler eines Schulzentrums mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Kliniken gebracht worden. Diesmal seien es 25 Schüler gewesen, in der vergangenen Woche waren es acht, berichtete die Feuerwehr am Montag. Erneut geriet ein Schulbus in Verdacht. Vermutet wird, dass Abgase aus dem Motor im Heck des Busses in den Innenraum gelangt sind.

"Je weiter hinten die Kinder saßen, desto höher waren die Konzentrationen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Dies würde auch erklären, warum die Fahrer jeweils nichts bemerkten. Nach Polizeiangaben war das gleiche Busunternehmen, aber ein anderer Bus im Einsatz.

Einige Kinder wurden zur Behandlung sogar in die Druckkammer des Uni-Klinikums in Düsseldorf gebracht. Mit Hilfe der Druckkammer wird das Kohlenmonoxid aus dem Blut gelöst. Nach Polizeiangaben dauern die Ermittlungen zur Ursache in beiden Fällen an.