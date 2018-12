Grube

Zwei Männer bei Frontalzusammenstoß verletzt

03.12.2018, 15:34 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Montag bei Grube im Kreis Ostholstein zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer hatte einen am Straßenrand stehenden Kranwagen überholt. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 84-Jährigen, berichtete die Polizei. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Angaben der Polizei an.