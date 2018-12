Berlin

Berlin sucht Investor für stillgelegtes Kongresszentrum

03.12.2018, 15:38 Uhr | dpa

Berlin sucht nun europaweit einen Investor für das Internationale Congress Centrum (ICC) am Funkturm. "Wir wollen das ICC zu neuem Leben erwecken", kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Montag an. Gefragt seien Ideen für ein tragfähiges Nutzungskonzept. Der wuchtige Bau an der Stadtautobahn war 2014 nach 35 Jahren geschlossen worden. Laut Senat muss das weitläufige Gebäude von Schadstoffen befreit werden und soll dann wieder für Kongresse genutzt werden. Die Messe hat sich unterdessen eine kompaktere Kongresshalle mit geringeren Betriebskosten gebaut.

Investoren können nun bis zum 28. Februar 2019 ihr Interesse bekunden, sich an der Sanierung, der Finanzierung und dem Betrieb des ICC zu beteiligen. Zudem können sie auf zusätzlichen Flächen eigene Nutzungsideen verwirklichen, hieß es in der Mitteilung der zuständigen Berliner Immobilienmanagementgesellschaft. "Ausgeschlossen sind dabei Nutzungen wie ein Bordell, eine Spielbank oder vergleichbare Zwecke."

Die Interessenten sollen auch Finanzierungsmodelle für Sanierung und Betrieb entwerfen. Kauf, Vermietung und Erbbaurecht seien denkbar. Zwar stehe das ICC nicht unter Denkmalschutz, der Denkmalwert des Bauwerks müsse aber berücksichtigt werden. Das Land hatte in seinem Investitionsplan rund 200 Millionen Euro für die Sanierung geblockt.