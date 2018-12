Leipzig

Russischer Discounter eröffnet erste Filiale in Leipzig

03.12.2018, 16:00 Uhr | dpa

Der russische Discounter Torgservis eröffnet in Leipzig seine erste deutsche Filiale. Das Unternehmen habe im "Treff Portitz" knapp 1000 Quadratmeter Fläche angemietet, sagte Gernot Falk, Verantwortlicher für das Asset- und Centermanagement der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten ILG Gruppe (München), am Montag. Die Eröffnung des Marktes, in dem vor allem Lebensmittel angeboten werden sollen, sei für den 17. Dezember geplant.

Derzeit werde eine frühere Aldi-Filiale in dem Center mit insgesamt 22 Händlern umgebaut. Unter welchem Namen Torgservis in Leipzig auftreten werde, sei ihm nicht bekannt, sagte Falk. Die ILG Gruppe vermarktet nach eigenen Angaben deutschlandweit Einzelhandelsimmobilien.