Lauterbach (Hessen)

Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

03.12.2018, 17:01 Uhr | dpa

Lauterbach (dpa/lhe)- Bei einem Verkehrsunfall im Vogelsbergkreis ist eine 34-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau hatte am Montagmorgen in Lauterbach eine Straße in Richtung Innenstadt überquert, als sie ein 20-jähriger Autofahrer beim Abbiegen übersah und mit seinem Wagen erfasste. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand laut Polizei kein Sachschaden.