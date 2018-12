Erfurt

Mehrere Erwachsene und ein Kind bei Autounfall verletzt

03.12.2018, 17:03 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Erfurt am Montag mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch eine elf Jahre alte Beifahrerin. Ein 78 Jahre alter Autofahrer geriet nach Polizeiangaben von Montag aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Straße im Süden Erfurts in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Dieser Wagen schleudert wiederum gegen ein anderes Autos. Im Anschluss kam es zu einem Auffahrunfall zweier weiterer Wagen, da eine Fahrerin zu spät bremste. Insgesamt wurden sechs Menschen in den Autos teilweise schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 80 000 Euro.